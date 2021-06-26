Вильфанд спрогнозировал усиление жары в России с каждым годом

Лето с каждым годом будет становиться все жарче Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд спрогнозировал, что с каждым годом лето в России будет все жарче и жарче. Идет седьмой день, как в европейской части страны стоит аномальная жара. Ее удерживает мощный «блокирующий» циклон, который не дает прокинуть потокам холодного воздуха. Виновник жары расположился не только над поверхностью Земли, но и в средней тропосфере на высоте три-пять и даже девять километров.

Например, 23-го числа был установлен не просто рекорд конкретного дня, а в целом июня. За 143 года инструментальных наблюдений в Москве это самый жаркий день.

- Если говорить в общем, то количество опасных метеорологических явлений за последние 25 лет удвоилось. Не на 5% увеличилось, не на 10 и даже не на 20, а удвоилось. На 100% увеличилось. Вот это главная характеристика изменения климата, - комментирует Роман Вильфанд Life.ru.

Синоптик полагает, что погодные аномалии провоцирует глобальное потепление. В России оно идет быстрее, чем в других странах. Вскоре это приведет к изменению температур летом и зимой.

- С каждым годом лето будет все жарче. Но главная проблема в том, что при потеплении огромная площадь нашей страны — более 60% территории нашей страны — это вечная мерзлота, начнет деформироваться. А на них построена огромная инфраструктура: инженерные сооружения, газо- и нефтепроводы, фундаментом им служит вечная мерзлота. К этому придется приспосабливаться, - заключил метеоролог.

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