«Блокирующий» циклон может принести в Москву затяжную жару, как в 2010 году

24 июня синоптики снова прогнозируют аномальное тепло Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 июня в Москве был установлен очередной температурный рекорд - 34,8 градуса. И это не предел, синоптики снова прогнозируют аномально высокую температуру, скорее всего, 24 июня снова войдет в историю метеонаблюдений.

- Между 14:00 и 15:00 часами температура воздуха на станции ВДНХ составила 34,8 градуса Москве - это самая высокая температура в июне за 143 года, с 1879-го. 24 июня будет такая же жара, - говорит «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномальное тепло стоит даже в Якутии, за полярным кругом +33 градуса. Причина в мощном высоком антициклоне, который называется «блокирующий».

- Он блокирует западно-восточный перенос воздуха. В таких условиях жара может сохраняться очень долго. Например, именно так было в 2010 году, когда столицу окутал смог от горящих торфяников. Тогда аналогичный циклон держал тридцатиградусную жару практически два месяца подряд, — рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Москвичей успокаивают – ждать в 2021 году повторения торфяных пожаров не стоит. По информации ВНИИ ГОЧС, после тех случаев была проделана колоссальная работа по обводнению торфяников в центральном регионе страны.

Врачи предупреждают, что в такую жару лучше не выходить из дома без необходимости. В зоне риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Многие предпочитают спасать от жары у водоемов. По состоянию на начало этой недели там произошло 14 ЧП, 12 человек спасено, четверо утонули. Они купались в запрещенный местах и были пьяны. Такие данные привели в Главном управлении МЧС России по Москве.

Купание в жару тоже не безопасно. Разница температур воздуха и воды может вызвать сильный спазм сосудов, сопровождающийся повышением артериального давления.

- Главный удар испытывает сердечно-сосудистая система. Резкую нагрузку начинают испытывать сердце и головной мозг. В результате может случиться сердечный приступ, а в худшем случае инфаркт миокарда или инсульт, — сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Ранее синоптики прогнозировали, что к 28 июня жара в столице начнет спадать. Температурный фон будет +26…+30 градусов, зафиксируется резкое понижение на +7…+8 градусов. К пятнице небо затянут тучи, а потом возможны дожди с грозами, сообщает телеканал "360".