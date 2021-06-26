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Общество26 июня 2021 20:32

Реаниматолог объяснил, что чувствует человек при выходе из искусственной комы

Врач назвал состояние пациентов «пьяным»
Елена АКИМОВА
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Реаниматолог объяснил, что чувствует человек при выходе из искусственной комы

Реаниматолог объяснил, что чувствует человек при выходе из искусственной комы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов рассказал, что чувствует пациент при выходе из искусственной комы. Состояние можно назвать «пьяным», это ощущение будет исчезать по прошествии времени.

Такое состояние вызывает сама седация и очень тяжелые лекарства.

Но в основном тяжесть восстановления организма будет зависеть от исходного состояния пациента.

- Всегда есть риск внутрибольничной инфекции при длительной ИВЛ, от катетеров, развитие пролежней, развитие пневмонии от длительного лежания, рассказал медик NEWS.ru.

В основном пациентов в искусственную кому вводят пациентов на ИВЛ. Если человек в сознании, то он будет «бороться» с аппаратом. К тому же, от самой трубки крайне неприятные ощущения.

- Поэтому человеку вводят гипнотики и релаксанты, выключающие всю мускулатуру, - отметил врач.

19 июня певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, ввели в искусственную кому. Сейчас российская исполнительница подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако ее тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.