Исландия первой в Европе отменила все ограничения по коронавирусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исландия стала первой страной в Европе, снявшей все внутренние ограничения, установленные в связи с распространением коронавируса.

С 26 июня отменены социальное дистанцирование, ограничения на собрания, масочный режим и ограничения на рабочее время. Как сообщается на сайте правительства Исландии, сейчас в стране 87% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины, а более 60% полностью привиты.

Кроме того, с 1 июля 2021 вакцинированные иностранцы, предоставившие документы о прививке, могут не проходить тестирование при въезде в Исландию.

Тем временем в Израиле решили вернуть масочный режим спустя пять дней после его отмены. Обязательное ношение масок в стране было вновь введено после стремительного роста заболевания коронавирусом. Мера действует везде, кроме открытых площадок и мест постоянного проживания.