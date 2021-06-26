Новый COVID-госпиталь в Самарской области примет первых пациентов 1 августа

В субботу, 26 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил готовность к работе нового модульного COVID-госпиталя в пятой городской больнице Тольятти.

Его строительство началось в декабре прошлого года по инициативе главы региона. На базе медгородка начали возводить модульное здание для размещения приёмно-диагностического отделения для больных COVID-19.

Сейчас основные строительные работы завершены, идёт отделка помещений. В корпус уже привезли новый компьютерный томограф, на следующей неделе его установят.

В скором времени здесь будет организовано 17 боксов с 70 койками, 20 из которых будут реанимационные. Ко всем – будут подведены медицинские газы. В каждой палате предусмотрен санузел и душ.

5 июля корпус обещают подготовить для передачи медикам. Затем генеральная уборка и согласование санитарно-эпидемиологического режима с Роспотребнадзором — и к 25 июля новое инфекционное отделение будет готово.

По словам главного врача лечебного учреждения Алексея Кирсанова, уже в августе новый COVID-госпиталь сможет принять первых пациентов.

Дмитрий Азаров поручил обратить особое внимание на системы вентиляции и кондиционирования в такие жаркие дни – важно, чтобы оборудование, которое зачастую находится на крыше зданий, работало без сбоев.

В завершение осмотра Дмитрий Азаров попросил врачей, чтобы они убеждали людей проходить вакцинацию от коронавируса.

– Мы, конечно, создаём дополнительные мощности для системы здравоохранения, но испытывать их на себе нет необходимости, лучше вакцинироваться и чувствовать себя уверенною, - отметил губернатор.

По данным областного министерства здравоохранения на сегодня более 508 тысяч жителей региона сделали прививки от COVID-19, из них свыше 412 тысяч человек полностью завершили вакцинацию.