В Германии допустили остановку «Северного потока – 2» в случае давления Москвы на Киев Фото: REUTERS

Кандидат в канцлеры Германии от правящей партии «Христианский демократический союз» Армин Лашет заявил, что проект газопровода «Северный поток – 2» может быть остановлен, если Россия будет использовать его как инструмент давления на Украину.

Если президент Путин…будет использовать газопровод в качестве рычага давления на Украину, мы всегда сможем остановить проект, даже если он уже завершен», – сказал Лашет в ходе дебатов, посвященных международной безопасности.

Как отметил политик, Европа гарантировала защиту интересов Украины, и это оговорено участниками проекта «Северный поток – 2». По словам Лашета, он предложил правительству Германии назначить специального представителя по вопросам продления транзита газа через Украину.

По информации Bloomberg, Вашингтон и Берлин обсуждают возможность помочь Украине после того, как будет введен в эксплуатацию «Северный поток – 2». В частности, предлагается оказать Киеву помощь в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры.

Как писал сайт kp.ru, ранее Минэнерго Украины предложило блокировать часть мощностей «Северного потока – 2», поскольку Киев рассматривает проект, как «оружие».