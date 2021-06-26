Bloomberg: США и ФРГ решают, как помочь Украине после запуска «Северного потока – 2»

Строительство трубопровода «Северный поток – 2» близится к завершению Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Строительство российского газопровода «Северный поток – 2» близится к завершению, поэтому Вашингтон и Берлин обсуждают возможность помочь Украине после того, как он будет введен в эксплуатацию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные, но осведомленные источники.

По словам собеседников издания, в частности, предлагается оказать Киеву помощь в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры. Источники утверждают, что таким образом американские и немецкие власти намерены «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после запуска трубопровода.

Агентство отмечает, что участники консультаций рассчитывают согласовать основные вопросы по «компенсации убытков» Незалежной от «Северного потока – 2» до запланированного на июль визита канцлера Германии Ангелы Меркель в США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты считают завершение строительства трубопровода «свершившимся фактом», поэтому в настоящее время ведут с властями Германии переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта российской стороной природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины.

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В США признали, что не в силах остановить строительство российского газопровода «Северный поток – 2» в Европу. И отказались от жестких санкций против него. На Украине уже назвали такое решение «ударом под дых». Рассказываем, смогут ли строители газопровода теперь спокойно заниматься своим делом (подробности).