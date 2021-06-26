Биолог предрекла «железный занавес» не между странами, а привитыми и непривитыми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавируса способствовала установлению новых рамок в общении между людьми внутри государств, и сейчас население четко делится на желающих привиться и тех, кто не хочет вводить вакцину. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Страны не будут отгорожены «железным занавесом». Эта граница будет проходить не между государствами, а внутри государств между разными группами населения – теми, кто хотят прививаться, и теми, которые не хотят», – сказал эксперт в эфире в Instagram-аккаунте kp.ru.

В этом отношении отличным примером служит Россия, где основная масса граждан проявляют стойкое нежелание вакцинироваться, отметила Баранова. «Мы опоздали на вакцинацию, не она к нам! Мы просто не хотели это делать, потому что нам было лень», – заявила биолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых групп населения будет введена еще в восьми регионах России. Сейчас обязательная вакцинация для людей из групп риска и представителей отдельных профессий действует уже в десяти регионах.

Напомним, что массовая вакцинация в России началась в январе 2021 года. Сделать прививку можно тремя препаратами на выбор. Гражданам предложены вакцины центра имени Гамалеи «Спутник V», центра «Вектор» Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона» и центра имени Чумакова «КовиВак».