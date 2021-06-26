Вирусолог Анча Баранова объяснила, зачем людям прививаться, если есть врожденный иммунитет

Вирусолог объяснила, зачем людям прививаться, если есть врожденный иммунитет Фото: Мария ЛЕНЦ

Человеку необходимо прививаться даже при врожденном иммунитете, чтобы, столкнувшись с болезнью, он сразу же начал с ней бороться, рассказала вирусолог Анча Баранова в эфире в Instagram-аккаунте kp.ru.

«Сейчас нам стало понятно, чтобы защититься от коронавируса, нам нужно состояние напряженного иммунитета. Хорошо полагаться на клетки памяти, которые проснутся и нас спасут. Но для этого требуются 3-5 дней. Когда вирус работает быстро, этого времени достаточно, чтобы наш организм положить в Коммунарку», – пояснила биолог.

Как отметила Баранова, для борьбы с коронавирусом хорошо иметь Т-клеточный иммунитет, однако сейчас человечество плохо умеет его измерять.

Как писал сайт kp.ru, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович сообщила, что вакцинироваться от коронавируса можно с любым уровнем иммунитета. Она пояснила, что наличие антител не несет никакого вреда при вакцинации.