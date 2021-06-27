Вирусолог о покупке фальшивых сертификатов вакцинации: Эти люди попадут в больницу, и все скажут "Вакцина не работает!" Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирусолог, доктор биологических наук Анча Баранова раскритиковала покупку фальшивых сертификатов о вакцинации.

По ее мнению, есть риски, что позже люди попадут в больницу с covid-19 и все скажут, что "вакцина не работает!". Об этом она заявила в эфире в инстаграм-аккаунте KP.ru.

- Это ужас. Эти люди заболеют, попадут в больницу. И затем будут настаивать на том, что они вакцинировались. Они официально окажутся внесенными в статистику людей, которые заболели после вакцинации, - рассказала Баранова.

Также она добавила, что понять, был человек вакцинирован или нет, по анализу крови возможно лишь теоретически.

- Мы справки выдаем по факту вакцинации, а не по наличию иммунного ответа. Человек может не развить иммунный ответ, потому что у него к этому есть объективные причины, - объяснила доктор.

В качестве примера вирусолог привела состояние врожденного или приобретенного иммунодефицита.

- Например, человеку была пересажена почка или просто он принимает препараты противоартритные. Это факт жизни. Мы не можем начать разделять людей по биологическому признаку. Это будет очень недемократично и неэтично. Да, у человека с поддельной справкой можно взять антитела и посмотреть. И сказать: "У вас антител ноль, вы с вирусом никогда не сталкивались, ни с вакцинным, ни с каким", или "У вас фоновый уровень. Поэтому ваша справка поддельная". Но реально так сделать нельзя. Должна быть презумпция невиновности, - сказала Баранова.