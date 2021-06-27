Российские школьники завоевали пять медалей на Европейской олимпиаде по физике Фото: pixabay.com

Российские учащиеся завоевали две золотые и три бронзовые медали на Европейской олимпиаде среди школьников по физике (EuPhO). Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения России в воскресенье, 27 июня.

«Две золотые и три бронзовые медали завоевали наши школьники на Европейской олимпиаде по физике», - говорится в сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале ведомства.

Золотые медали получили Тимур Прядилин и Даниил Житов, бронзовые медали получили - Анжелика Бускина, Даниил Коблов и Александр Раскатов. Сборную России тренировали преподаватели Лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ.

Европейская олимпиада по физике - международное региональное соревнование для старшеклассников, которое проводится с 2017 года по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад. Каждую страну на соревновании представляет команда не более чем из пяти школьников не старше 20 лет и одного руководителя.

Напомним, а мае российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике.