Путин поручил организовать вакцинацию от коронавируса иностранных мигрантов до 15 июля 2021

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию от коронавирусной инфекции иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в страну на работу, определив источники финансирования. Соответствующие поручения российского лидера по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликованы в воскресенье, 27 июня, на сайте Кремля.

Кроме того, до 30 июня российский лидер ожидает от правительства доклад о мерах по обеспечению возможности платной вакцинации иностранцев от коронавируса в России.

«Обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ», - говорится в документе, где отмечается необходимость предусмотреть соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин попросил кабмин, регионы и представителей бизнеса страны отработать вопросы вакцинации приезжающих на территорию России мигрантов. Глава государства также заявил, что на территории страны в скором времени может появиться платная вакцинация от коронавируса для иностранцев.