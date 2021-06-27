Путин поручил продлить льготную программу ипотеки до 1 июля 2022

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление до 1 июля 2022 года срока льготной программы ипотеки со ставкой не более 7 процентов и с максимальным размером кредита, не превышающим 3 миллиона рублей. Соответствующие поручения российского лидера по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликованы на сайте Кремля в воскресенье, 27 июня.

Кроме того, до 1 июля поручено расширить льготную ипотеку по ставке 6 процента для семей с детьми, у которых дети родились после 2018 года.

«Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, ипотечных жилищных кредитов (займов) (по ставке 6% годовых на весь срок кредита)», - говорится в поручении, срок исполнения по которому установлен до 1 июля текущего года.

Напомним, ранее российский лидер предложил продлить льготную ипотеку на год, до 1 июля следующего года для всех российских регионов, но по ставке семь процентов, а предельная сумма кредита будет три миллиона рублей. Незадолго до этого двенадцать российских регионов обратились в Минстрой и Совет Федерации с просьбой продлить запущенную в апреле прошлого года программу льготной ипотеки под 6,5 процента.