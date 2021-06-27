Пожилой мужчина умер через десять минут после укола AstraZeneca в Иордании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Иордании вскоре после прививки от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, умер пожилой человек, сообщает иорданское государственное агентство Petra.

66-летний мужчина в воскресенье, 27 июня, потерял сознание через десять минут после получения второй дозы препарата. Медики не смогли ему помочь. Первую прививку пациент сделал 4 апреля этого года.

Министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари заявил журналистам, что умерший страдал от хронических заболеваний, но после первой прививки у него не было выявлено осложнений. Причина смерти устанавливается.

В Иордании за время пандемии было зафиксировано более 749 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 9,7 тысяч пациентов.

Массовая вакцинация началась в королевстве 13 января 2021 года. К использованию были одобрены вакцины Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и российская "Спутник V".