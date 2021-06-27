Микробиолог заявил, что вирус Нипах очень трудно передается от человека к человеку

Ученые из Национального института вирусологии в Пуне, Индия, обнаружили антитела к особо опасному вирусу Нипах у двух видов летучих мышей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Национального института вирусологии в Пуне, Индия, обнаружили антитела у двух видов летучих мышей к особо опасному вирусу Нипах. Вирус входит в топ-10 самых опасных для человека микроорганизмов по данным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Против инфекции нет лекарств или вакцин, а смертность среди пострадавших высока.

Журналисты "Комсомольской правды" спросили у микробиолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова о том, насколько опасен вирус Нипах, и стоит ли его опасаться россиянам.

- Сейчас нам в России самое главное – не бояться, потому что вирус Nipah очень трудно передается от человека к человеку, он низко контагиозный, слабо заразный. Поэтому, хоть он и опасный, но им не очень-то занимались раньше. А вот летальность действительно высокая – около 75%, - сказал специалист.

По его словам, ученым в Индии придется проверять животных и ликвидировать зараженных вирусом для предотвращения распространения среди людей. Жемчугов отметил, что над вакциной к вирусу Nipah специалистам предстоит еще работать.

- Если он вдруг разовьет способность передаваться от человека к человеку, то будет грустно. Этот вирус Nipah как Эбола, даже хлеще, - сказал микробиолог.