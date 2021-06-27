Греция обязала россиян с 30 июня 2021 предъявлять на границе отрицательный тест на коронавирус

Греция обязала россиян с 30 июня предъявлять на границе отрицательный ПЦР-тест. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Греции изменили правила въезда в страну для россиян. С 30 июня им необходимо будет сдать тест на коронавирус прямо на границе. Правила опубликованы в официальной газете правительства.

В документе сказано: "Постоянные жители Российской Федерации въезжают в страну при соблюдении следующих условий:

— им поставлен отрицательный результат лабораторного исследования с помощью ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса (экспресс-тест COVID),

— быть диагностированными отрицательно в ходе обязательного лабораторного теста с помощью ПЦР или теста с использованием экспресс-теста на антиген коронавируса COVID-19 (экспресс-тест) в точках въезда, с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата".

Новые правила распространяется на граждан России от двенадцати лет.

Ранее портал kp.ru сообщал, что Греция 14 мая 2021 открыла границы для туристов без ограничений. Иностранцам не нужно будет проходить карантин. В Министерстве туризма Греции пообещали, что всех гостей страны будет ждать безопасный отдых.