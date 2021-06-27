Путин поручил правительству оказать поддержку Катару в организации ЧМ-2022. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии администрации главы государства оказать поддержку заинтересованным органам и организациям в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Соответствующее поручение главы государства опубликовано в воскресенье на сайте Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и помощник президента РФ Игорь Левитин назначены президентом ответственными лицами по этому вопросу. Первый доклад о ситуации должен быть представлен правительством до 1 декабря 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад аль Тани обсудили подготовку к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Лидеры договорились о взаимодействии по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки турнира.

Чемпионат мира по футболу в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.