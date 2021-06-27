Посольство США в России после 1 августа ограничит предоставление консульских услуг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что с 1 августа посольство не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования прекратить найм персонала из России и третьих стран.

"По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран. Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России", - сказал Салливан в интервью телеканалу "Дождь".

Салливан напомнил, что посольство США должно привести состав своего посольства в соответствие с новыми требованиями к 1 августа. Он отметил, что посольство практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз.

Он рассказал, что после 1 августа в посольстве будет работать очень мало человек, и это скажется на предоставлении консульских услуг для россиян и американцев.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на предстоящей встрече с Салливаном обсудит вопросы стратегической стабильности и двусторонние отношения. Встреча запланирована на следующую неделю.