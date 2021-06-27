WP: разведка США предположила, что Россия причастна к акустическим атакам на американских госслужащих

Разведка США предположила, что Россия причастна к акустическим атакам на американских госслужащих. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разведсообщество США сделало предположение, что Россия может иметь отношение к нескольким загадочным инцидентам с американскими госслужащими за рубежом, которые якобы подверглись атакам "направленной энергии". Об этом сообщила в газета The Washington Post со ссылкой на источники вашингтонской администрации высокого ранга.

В мае этого года газета Politico сообщила, что некоторые представители американских властей считают, что к подобной деятельности может быть причастно "российское ГРУ". Однако прямых доказательств этим сообщениям нет и они требуют основательной проверки.

Согласно утверждениям американской стороны, в Гаване с ноября 2016 года от так называемых в прессе "акустических атак" пострадали более 40 американских дипломатов. Власти США возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. Через год после США отозвали 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а Кубу попросили сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне. При этом кубинские власти не признали своей причастности к произошедшему с американскими дипломатами. Эксперты заявляли, что сотрудники дипмиссий США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.