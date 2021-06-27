Появилось видео угона машины ДПС в центре Москвы 27 июня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Появилось видео угона машины Кремлевской службы ДПС в центре Москвы с пересечения улицы Воздвиженка и Моховая в воскресение, 27 июня.

На кадрах видеонаблюдения видно, как мужчина с рюкзаком подходит к автомобилю и осматривается под видом обычного прохожего. Наконец, решительно развернувшись, он идет по направлению к незапертой машине, садится за руль и через несколько секунд отъезжает с места парковки.

Около 16 часов дня сотрудникам ДПС поступила команда остановить автомобиль. Закончив с текущей работой, они обернулись и увидели, что их служебную машину кто-то угнал.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на свои источники в полиции сообщал об угоне автомобиля ДПС 27 июня. Злоумышленником оказался 36-летний житель Калуги Олег. Р. После пропажи автомобиля по городу был объявлен план "Перехват". Служебную машину удалось остановить в Одинцовском районе. Угонщик задержан.