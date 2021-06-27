Семь человек погибли и более 50 пострадали при взрыве в Бангладеш Фото: REUTERS

В Дакке, столице Бангладеш, как минимум семь человек погибли и еще 50 пострадали в результате мощного взрыва.

- Мы предполагаем, что это произошло в результате взрыва кондиционера, - рассказал сотрудник пожарной части, слова которого приводит местная газета The Daily Star.

Однако по другим данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Сейчас на место происшествия направлены специалисты подразделения по обезвреживанию боеприпасов. Местные правоохранительные органы организовали расследование инцидента и причин случившегося.

Ранее сообщалось, что на Тайване произошла ужасная трагедия. Там в результате столкновения пассажирского состава с автомобилем на территории уезда Хуалянь на востоке острова погибли 48 человек. По данным CNN, в момент происшествия в поезде находились 490 человек. ЧП произошло, когда поезд выехал из туннеля и на его пути оказалась тяжелая инженерная машина. В результате первые три вагона сошли с рельс, четвертый и пятый оказались сильно повреждены, а половина из 8 оставшихся вагонов оказалась заблокирована в туннеле вместе с людьми.