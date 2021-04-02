Крушение поезда на Тайване: 48 человек погибли, 118 - в больнице

Первые три вагона сошли с рельс, четвертый и пятый оказались сильно повреждены Фото: REUTERS

Ужасная трагедия произошла на Тайване, где в результате столкновения пассажирского состава с автомобилем на территории уезда Хуалянь на востоке острова погибли 48 человек.

Как сообщает CNN, поезд, в котором находились 490 человек, выехал из туннеля, когда на его пути оказалась тяжелая инженерная машина. В результате первые три вагона сошли с рельс, четвертый и пятый оказались сильно повреждены, а половина из 8 оставшихся вагонов оказалась заблокирована в туннеле вместе с людьми.

Сейчас на месте происшествия работают все службы экстренной помощи Тайваня. Спасатели говорят о 118 раненных, которых госпитализировали в 6 близлежащих больниц, хотя впоследствии их число может увеличиться. Сейчас всех людей уже удалось вывести из туннеля.

Ужасная трагедия произошла на Тайване Фото: REUTERS

Ситуация углубляется еще и тем, что сегодня на Тайване празднуют Цинмин- традиционный праздник помилования мертвых, в связи с чем многие жители острова едут на кладбища почтить своих предков. Именно это и стало одной из причин большого числа пассажиров в поезде.

Пока власти проводят расследование происшествия, но многие эксперты говорят о том, что эта катастрофа может стать крупнейшим железнодорожной аварией на Тайване в XXI веке. Последний раз авария подобного типа произошла в 2018 году, когда погибли 18 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Пекине (официальных дипотношений с островом у России нет), среди погибших и раненных граждан РФ нет.