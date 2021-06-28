В Москве с 28 июня 2021 года рестораны начинают работать в "бесковидном" формате Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве с 28 июня 2021 года работа заведений общественного питания начинается в "бесковидном" формате.

Теперь рестораны и кафе могут принимать в качестве гостей только тех, кто привился от коронавируса, а также переболевших посетителей в течение последних шести месяцев либо имеющих при себе результаты с отрицательным ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Об этом сообщается в указе мэра столицы.

Что касается персонала, то официанты, хостес, бармены и другие сотрудники заведений, находящиеся в зале и работающих с посетителями, продолжат использовать перчатки и маски.