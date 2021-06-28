Вирусолог объяснил причины всплеска заражений коронавирусом в России

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов объяснил рекордной всплеске числа заражений коронавирусом в России.

По его мнению, здесь важную роль играют сразу три причины. Прежде всего в такой ситуации виноваты те, кто пренебрегает мерами соблюдения соцдистанции и использованием средств индивидуальной защиты. Кроме этого, вторым пунктом является низкий уровень вакцинации населения. Еще одной причиной роста инфицированных в стране стало появление индийского варианта коронавируса. Об этом пишет "Лента.ру"