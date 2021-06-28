Синоптики спрогнозировали спад экстремальной жары в России 28 июня 2021 года

Температура воздуха в центре Европейской России начнет снижаться уже в этот понедедльник, ориентировочно, во второй половине дня. Такой прогноз дал научный глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Период экстремальной погоды, по расчетам Росгидромета <…> заканчивается до полудня 28 июня. Утро может быть очень теплым. Но в целом циркуляция воздуха в атмосфере существенно меняется, - рассказал синоптик.

Также Вильфанд добавил, что во вторник в Москве будет около 24-26 градусов, однако даже эти значения на шесть градусов выше нормы для столицы.