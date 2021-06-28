Вирусолог рассказала, какая из российских вакцин от коронавируса лучше других подходит для ревакцинации

Анча Баранова рассказала, какая из российских вакцин от коронавируса лучше других подходит для ревакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вирусолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, какой препарат российского производства лучше всего подходит для ревакцинации от коронавирусной инфекции.

- Для ревакцинации достаточно одного укола "Спутника V" или "КовиВака". Если говорить о вакцине "Спутник V", то она разработана на основе двух векторов аденовируса человека: 26-го и 5-го. У нас в популяции 5-й встречается более часто, чем 26-й. Вероятность того, что хороший ответ будет на 26-й (тот, что в первом компоненте вакцины, - прим. ред.), выше. А второй резон – технологический: 26-й легче производить. Лучше большую часть людей прививать 26-м, а вовсе не 5-м. Поэтому "Спутник Лайт" сделан на 26-м, — сказала эксперт KP.Ru.

Также Баранова напомнила об одобренном в США препарате Johnson & Johnson, который, по ее мнению, мало чем отличается от российского "Спутника Лайт".

Напомним, Анча Баранова ответила на вопросы читателей "Комсомолки" в прямом эфире инстаграма onlinekpru. В частности, эксперт рассказала, влияют ли препараты от коронавируса на репродуктивные способности у женщин и мужчин, кому нельзя вакцинироваться в мобильном пункте, а также нужно ли делать ПЦР-тест перед вакцинацией.