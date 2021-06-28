Москвичей предупредили о "суперливне" 28 июня 2021 года

Жителей Москвы предупредили о "суперливне" 28 июня 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что жителей Москвы ожидает "суперливень" в понедельник, 28 июня 2021 года.

- Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35-50 миллиметров осадков, что составляет почти 70% месячной нормы. Самый опасный период - это вечерние часы с 15.00 до 21.00, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ливень будет сопровождаться шквалистым ветром до 15-20 метров в секунду. Также локально пройдет град диаметром до 3-6 сантиметров.

Ранее научный глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в центре Европейской России начнет снижаться уже в этот понедельник, ориентировочно, во второй половине дня. Также Вильфанд добавил, что во вторник в Москве будет около 24-26 градусов, однако даже эти значения на шесть градусов выше нормы для столицы.