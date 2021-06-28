Правительство выделило 46,6 млрд рублей на пособия беременным и родителям-одиночкам

Правительство России выделило 46,6 млрд рублей на пособие беременным и родителям-одиночкам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение 46,6 миллиардов рублей на пособия женщинам, вставшим на учет в медучреждение в ранние сроки беременности, а также родителям-одиночкам, воспитывающим ребенка от восьми до 17 лет.

- Свыше 46,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Оформить такие выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Так, беременные, находящиеся в трудной жизненной ситуации, будут до рождения ребенка примерно 6,3 тыс. рублей, то есть половину прожиточного минимума в регионе. Родители-одиночки будут получать 50% прожиточного минимума на ребенка.

Ранее Министерству труда и социальной защиты России было поручено организовать и провести информационно-разъяснительную работу с россиянами о возможности выплат после постановки на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности и на детей от 8 до 17 лет.