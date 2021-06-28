Times: Меркель предложит запретить въезд британцам в ЕС из-за штамма "Дельта"

Ангела Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 28 июня, собирается обсудить с европейскими коллегами возможность запрета на въезд в страны Европейского союза британских граждан из-за распространения индийского штамма коронавируса «Дельта» в Великобритании.

Как передает газета The Times, глава немецкого правительства собирается предложить объявить Британию страной, «вызывающей озабоченность», и запретить британцам приезжать в страны Европейского союза. Отмечается, что данный запрет может коснуться как непривитых от коронавируса, так и вакцинированных граждан Соединенного Королевства.

По данным источников газеты в британском правительстве, ряд стран, в том числе Испания, Португалия, Греция, Кипр и Мальта, собираются выступить против такого предложения со стороны Германии.

Накануне ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан сообщил, что штамм «Дельта» в два раза заразнее изначального варианта коронавирусной инфекции, поэтому может стать доминантным в мире. Эксперт отметил, что штамм изначально обнаружили в Индии, а теперь же он выявлен в более чем в 85 странах мира.