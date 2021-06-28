Запись на прививку вакциной "КовиВак" снова приостановлена в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН, снова закончилась в Москве, запись на вакцинацию данным препаратом приостановлена. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы в понедельник, 28 июня.

«В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, ранее партия «КовиВак» закончилась в Москве в минувший вторник, 22 июня, но новая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации в пятницу 25 июня.

В России на сегодняшний день зарегистрировано четыре вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцина «Ковивак» стала третьей. Она включает целые вирусные инактивированные частицы. Другими словами, мертвые частицы вируса, не способные нанести организму человека вред. Но при этом они помогают выработать к инфекции устойчивый иммунитет.