В МИД РФ перечислили темы для стратегического диалога с США

Сергей Рябков перечислил темы для стратегического диалога с США Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков перечислил темы для стратегического диалога с Соединенными Штатами Америки.

Он рассказал, что российская сторона будет выступать за расширение списка тем по космическому направлению.

- Но помимо этого будет, видимо, необходимо отдельно обсуждать доктрины, доктринальные вопросы, как это было при прежней администрации. Ну, а остальные темы, они разбиваются: стратегические наступательные, стратегические оборонительные (вооружения) - это мы будем так и выстраивать, во всяком случае, стремиться к этому, — приводит слова Рябкова РИА Новости.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Россия готова задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных граждан США, отбывающих наказание в РФ. Однако он добавил, что осужденный за шпионаж Пол Уилан в число тех лиц, которых бы российская сторона могла бы передать на обмен, не входит.