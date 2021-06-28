Песков: в России вырос спрос на вакцины, власти предпринимают усилия для его обеспечения

В России предпринимаются усилия для удовлетворения спроса на вакцины от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России предпринимаются энергичные усилия для удовлетворения скачкообразного роста спроса на вакцины от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что в стране вырос спрос на вакцинацию.

«Спрос на прививки значительно вырос, скачкообразно, поэтому это требует дополнительных решений, энергичных усилий, с тем чтобы обеспечить всех желающих. Эти усилия предпринимаются», - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос о том, какие меры предпринимаются для решения проблемы дефицита прививок.

Отвечая на вопрос о нехватке ПЦР-тестов, а также росте цен на них, Песков отметил, что это во многом связано со скачкообразно возросшим спросом, вызванным вспышкой коронавирусной инфекцией, «которую мы сейчас переживаем во многих городах, в том числе и в крупных».

«И это, конечно, является очень существенной дополнительной нагрузкой и на лаборатории, и на медицинские учреждения», - заявил пресс-секретарь главы государства, добавив, что вопросы роста цен на данные услуги находятся в компетенции Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Напомним, в понедельник, 28 июня, в Москве была снова приостановлена запись на прививку вакциной «КовиВак». Препарат от коронавирусной инфекции «КовиВак», разработанный Центром имени Чумакова РАН, снова закончился в столице. Ранее партия «КовиВак» закончилась в Москве в минувший вторник, 22 июня, но новая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации в пятницу 25 июня.