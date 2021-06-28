Япония ужесточает меры на въезд из 41 страны и региона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония принимает решение об ужесточении мер на въезд из 41 страны и региона. Под новые правила попадает Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел Японии, ужесточение мер связано с распространением штамма коронавируса «Дельта», который был впервые обнаружен в Индии.

Самые жесткие меры введены в отношении приехавших из Индии, Пакистана, Непала, Афганистана, Шри-Ланки, Мальдив, которые должны будут пройти карантин в установленном властями месте. За этот период им предстоит трижды сдать тесты на наличие COVID-19.

Приехавших из Великобритании, Индонезии, Египта, Уганды, Бангладеш и Малайзии должны провести шесть дней в специально отведенном карантине, во время которого обязаны дважды сдать тест на коронавирус.

Приехавшие из 29 стран, в том числе из регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Московская область), 14 штатов США, Испании, Бельгия и другие страны, должны пройти трехдневный карантин, по истечении которого необходимо сдать тест.

После пребывания в карантине в установленном месте и при условии отрицательного теста на коронавирус прибывшие из указанных стран должны до истечения 14-дневного срока после прибытия в Японию находиться на карантине дома или в месте проживания.

Напомним, накануне стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель собирается обсудить с европейскими коллегами возможность запрета на въезд в страны Евросоюза британских граждан из-за распространения штамма «Дельта» в Великобритании.