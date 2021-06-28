Минсельхоз не ожидает существенного роста цен на хлебобулочные изделия

В Минсельхозе заявили, что не ожидают существенного роста цен на хлебобулочные изделия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минсельхоз России сообщил, что в ведомстве не ожидают существенного роста цен на хлебобулочные изделия.

- Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне, и Минсельхоз не ожидает их существенного повышения в дальнейшем, — гласит текст сообщения.

По мнению ведомства, стабильность цен обеспечат дополнительные меры государственной поддержки производителей хлебобулочных изделий и муки, а также механизмы стабилизации стоимости зерновых.

Напомним, ранее хлебопеки заявили о возможном росте цен на хлеб, когда ступит в силу новый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия. В Российском союзе пекарей объясняют это так: производители опасаются, что у них вырастет налоговая нагрузка.