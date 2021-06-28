Видео обрушения крыши здания на улице Правды в Москве появилось в сети Фото: Иван МАКЕЕВ

В российской столице мощный ураган сорвал деревянную крышу здания. Инцидент произошел в понедельник, 28 июня, на улице Правды, сообщили сайту kp.ru в ГУ МЧС по Москве.

В сети очевидцы опубликовали видео происшествия. На кадрах видно, как сильный ветер срывает обрешетку кровли многоэтажного здания, и она падает на припаркованные внизу автомобили. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

- Обрушение деревянной обрешетки кровли произошло в здании на улице Правды. Как нам удалось выяснить, здание находится на реконструкции. В момент сильной грозы в здании никого не было, поэтому и во время обрушения кровли никто не пострадал. Наши сотрудники выезжали на место - площадь обрушения 25 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

Напомним, сегодня в Москве начался «суперливень»: за прошедшие сутки в городе выпало до 70% месячной нормы осадков. Из-за непогоды временно приостанавливали работу нескольких станций метро. Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию событий.