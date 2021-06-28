Синоптик предупредила москвичей о неделе дождей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномальная жара в столице сменилась проливными дождями. Чего ждать дальше, рассказала специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Она предупредила жителей Москвы и Московской области о неустойчивой погоде в ближайшие несколько дней.

- Сегодня вот погода с ливнями, грозами, с градом, со шквалистым усилением ветра до 18—23 м/с. Сегодня мы просто в центре волны находимся, - говорит синоптик.

Непогода смешается от Садового кольца в северном и северо-восточном направлении, но возможно после 15:00 характер движения переменится.

- Температурный фон понизился. Во вторник, 29 июня — +23...+25 °С в Москве. В среду и четверг, 30 июня и 1 июля, — +20...+22 °С. В пятницу и субботу, 2 и 3 июля,— +22...+27 °С, - говорит Макарова RT.

Обильные дожди будут лить весь понедельник и вторник, ночью возможна гроза.

- В целом осадки разной интенсивности будут идти в течение всей недели, - заключила синоптик.

28 июня в столице выпало до 70% месячной нормы осадков. Подтоплены некоторые городские улицы и станции метро.

Руководитель пресс-службы ГУП «Мосводосток» Евгений Лукашевич рассказал, что служба работает в режиме повышенной готовности.

- Дежурят 300 бригад и 290 единиц техники. Специалисты дежурят в пониженных местах и работают по устранению временных скоплений воды, — подчеркнул представитель организации в беседе с Пятым каналом.