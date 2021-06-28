Почти 2,5 млн москвичей получили QR-коды за три дня Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 2,5 миллионов жителей Москвы успели получить QR-коды для посещения ресторанов и мероприятий за первые три дня. Об этом сообщили в Оперштабе столице.

«За первые три дня горожанам для похода в ресторан и на мероприятия было сгенерировано почти 2,5 миллиона QR-кодов», - говорится в сообщении, где уточнили, что за это время было оставлено 19 тысяч обращений в техподдержку портала mos.ru из-за сложностей с получением кода, из них 9 тысяч связаны с поиском цифрового сертификата после вакцинации от коронавируса, и около 10 тысяч – по итогам заболевания в течение последних шести месяцев.

Отмечается, что 63 процента поступивших в техподдержку обращений были удовлетворены, еще 23 процента обращений сверяются с федеральным регистром, поскольку в них идет речь о вакцинации в других регионах. Кроме того, было установлено, что 8 процентов заявителей на самом деле не делали прививки от COVID-19, а 5 процентов успели привиться лишь одним компонентом.

«Всем, кто по той или иной причине не смог получить QR-код, рекомендуется обратиться в техподдержку, предоставив максимальную информацию, которая может помочь при рассмотрении обращения. Каждая заявка детально рассматривается», - отметили в Оперштабе. Напомним, с понедельника, 28 июня, в Москве начали действовать QR-коды, которые необходимо будет предъявить в кафе, ресторанах и на массовых мероприятиях с численностью не более 500 человек. Ранее власти рассказали, как получить QR-код для ресторанов без интернета.