Мурашко: Россия потратила более 1 трлн рублей на борьбу с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия потратила более одного триллиона рублей в системе здравоохранения на борьбу с пандемией коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Больше триллиона рублей у нас ушло», - сказал глава Министерства здравоохранения в интервью программе «Познер» в эфире Первого канала.

Как отметил Мурашко, «абсурдно» и «гротескно» выглядит предложение россиянам принять участие в лотереях за прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции, которая и так бесплатна для граждан при стоимости двух доз вакцины «Спутник V» 800 рублей, а «Спутник Лайт» - 400 рублей.

Напомним, в минувшую субботу, 26 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на лечение больных коронавирусной инфекцией в российских регионах. Средства должны поступить в течение 30 дней.