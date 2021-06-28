Мурашко: проходить тест на антитела перед прививкой от коронавируса не нужно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проходить тест на антитела перед прививкой от коронавирусной инфекции не нужно, поскольку вакцины безопасны. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Тестирование на антитела не проводится перед вакцинацией. Это все страны приняли, это действительно так. Потому что вакцина безопасна», - сказал глава Министерства здравоохранения в интервью программе «Познер» в эфире Первого канала.

Глава Минздрава также отметил, что в России не зафиксировано ни одной смерти от вакцинации против коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, Мурашко сообщил, что россияне успокоились относительно ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку видят, что система здравоохранения справляется с пандемией в стране. Однако, как он отмтеил, граждан необходимо подтолкнуть к тому, чтобы они вакцинировались от коронавируса. Глава Минздрава сообщил, что в России от коронавирусной инфекции привились 23 миллиона человек.