Мурашко: в России не зафиксировано ни одной смерти от вакцинации против коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Ни одного летального исхода от вакцинации против коронавирусной инфекции на территории России не зафиксировано. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр отметил, что примерно 0,5 процента прошедших вакцинацию россиян заболели коронавирусом, однако большинство из них перенесло заболевание в легкой форме.

- Летальных исходов впрямую при вакцинации на сегодняшний день у нас не зафиксировано. Ни одного случая. 0,5% - это последняя цифра - среди вакцинированных заболели. Есть риск заболевания, однако большинство из них протекало в легкой форме или без симптомов, - отметил Михаил Мурашко в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, число привившихся от коронавируса россиян к сегодняшнему дню достигло 23 миллионов человек. По словам министра здравоохранения страны, проходить тест на антитела перед прививкой не нужно, поскольку российские вакцины безопасны.