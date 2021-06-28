Захарова: западный проект «Косово» провалился Фото: Иван МАКЕЕВ

Западный проект «Косово» провалился, несколько на то, что в него были вложены огромные ресурсы. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат назвала нынешнее положение в Косове «черной дырой» Европы, где процветают организованная преступность и коррупция.

- Там находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти. Косовские «власти» во главе с премьером Альбином Курти проповедуют откровенный политический экстремизм. Это результат агрессии НАТО и политики Запада. Сейчас Косово - не государство, никаких «возможностей» нет. За последние десять лет Косово превратилось в проблему Европы, - подчеркнула Мария Захарова в интервью сербской газете Kurir.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне сербский президент Александр Вучич заявил, что Соединенные Штаты и другие западные государства требуют от Белграда признания независимости самопровозглашенного Косово в открытой форме.