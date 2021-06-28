Взрыв прогремел у одной из станций метро в Лондоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мощный взрыв прогремел около станции метро Elephant and Castle в центре Лондона. На место происшествия приехало 70 пожарных. О причинах и пострадавших на данный момент не сообщается.

Напомним, днем ранее, в воскресенье, 27 июня, семь человек погибли и еще 50 пострадали в результате мощного взрыва в Дакке, столице Бангладеш. По одной из версий взрыв произошел в результате взрыва кондиционера, по другой причиной происшествия могла стать утечка газа.