Чехия требует от России компенсацию в 25,5 млн евро из-за взрывов во Врбетице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прага потребовала от Москвы компенсации ущерба в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетица в 2014 году, в причастности к которым Чехия подозревает российские спецслужбы.

По данным газеты Mlada fronta Dnes, чешские власти оценили ущерб в связи со взрывами во Врбетице примерно в 650 миллион крон (около 25,5 миллиона евро).

Как сообщает издание, в понедельник, 28 июня, заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Праге Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб, причиненный взрывом на военных складах в 2014 году.

Напомним, отношения между Чехией и Россией ухудшились после того, как в середине апреля этого года Прага заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства.