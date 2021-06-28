Центр "Вектор" подал документы на регистрацию новой вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центр «Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины от коронавирусной инфекции, которая получила название «ЭпиВакКорона-Н». Информация об этом размещена на сайте государственного реестра лекарственных средств.

«Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021... Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19», - говорится в реестре.

Согласно реестру, речь идет о вакцине для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения, «1 доза/0,5 миллилитров».

Напомним, в России на сегодняшний день зарегистрировано четыре вакцины от коронавирусной инфекции. В минувшую субботу, 26 июня, первые дозы однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот. До конца июня поступит еще около 2,5 миллиона доз.