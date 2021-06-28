Видео из кабины пилота с учений российской авиации в Средиземном море показало Минобороны. Фото: кадр из видео

Корабли российского ВМФ в ходе масштабных учений в Средиземном море провели тренировку сил противовоздушной обороны и отразили атаку условного противника, а истребители Миг-31К и бомбардировщики Ту-22М3 выполнили «электронные пуски» ракет. Видео из кабины пилота с учений российской авиации и кораблей в понедельник, 28 июня, показало министерство обороны страны.

- Во время совместного учения самолеты МиГ-31К, которые могут применять новейшие гиперзвуковые ракеты из комплекса «Кинжал», и дальние бомбардировщики совершили учебные полеты на востоке Средиземного моря. В ходе учений они выполнили электронные пуски ракет по условному противнику, - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь пять кораблей российского флота, в том числе крейсер «Москва» и фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», отразили атаку условного противника и провели тренировку сил противовоздушной обороны.

Напомним, ранее масштабные российские учения прошли в центральной части Тихого океана: в них принимали участие свыше 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения Тихоокеанского флота, а также военная авиация.