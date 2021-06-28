Путин повысил минимальный возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении минимального возраста приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года. Документ в понедельник, 28 июня, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Повышение возраста приобретения оружия не коснется россиян, которые прошли и проходят сейчас военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, а также тех, у кого есть воинские или специальные звания и классные чины юстиции.

Кроме того, право покупать охотничье оружие с 18 лет сохранится за представителями коренных малочисленных народов, профессиональными охотниками и сотрудниками частных охранных организаций. С момента наступления совершеннолетия купить длинноствольное охотничье оружие также по-прежнему можно для занятий спортом.

Владимир Путин сегодня также подписал закон об ответственности за нарушения в сфере оборота оружия. Данный документ вносит изменения в статью 20.10 КоАП России. В ней пропишут штраф за незаконное изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, транспортирование, перевозку, ношение и использование оружия. Для граждан он составил 5-10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия или административный арест до 15 суток.