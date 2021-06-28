Путин подписал закон о выдаче второго дальневосточного гектара тем, кто освоил первый Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий выдавать второй дальневосточный гектар россиянам, которые уже освоили один такой участок. Документ в понедельник, 28 июня, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанный главой государства закон также разрешает предоставлять землю в Арктической зоне России по механизму, схожему с действующим на Дальнем Востоке. Изменения направлены на то, чтобы упростить выдачу участков в Арктике с целью строительства там жилых домов, ведения хозяйства или осуществления иной хозяйственной деятельности.

Планируется, что такой механизм поможет вовлечь неиспользуемые земли на территории государства в хозяйственный оборот и увеличить налоговые поступления в местные бюджеты.

При этом механизм предоставления участков в Арктике будет немного отличаться от дальневосточного из-за климатических и социально-экономических условий зоны. Россияне могут выбирать земли только на специально выделенных для этого арктических территориях, которые перечислены в документе.

Вместе с тем закон позволяют жителю РФ, успешно освоившему и оформившему в собственность или аренду один дальневосточный гектар, дополнительно получить еще один земельный участок площадью до одного гектара.