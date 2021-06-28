Путин подписал закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон о ежемесячной компенсации семьям погибших при исполнении служебных обязанностей пожарных и таможенников. Документ в понедельник, 28 июня, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Данный закон вступает в силу со следующего месяца.

Выплаты будут полагаться семьям сотрудников органов уголовно-исполнительной системы или принудительного исполнения, таможни и федеральной противопожарной службы, которые погибли из-за травм, полученных в ходе исполнения служебных обязанностей. Компенсация полагается по аналогии с существующей денежной выплатой семьям сотрудников МВД, которые погибли из-за увечий при несении службы.

Размер данной компенсации будет рассчитываться в виде разницы между приходившейся на долю семьи частью денежного довольствия, который получал погибший, и назначенной им пенсией по случаю потери кормильца.

Как писал сайт kp.ru, ранее российское правительство выделило 46,6 миллиарда рублей на пособия беременным и родителям-одиночкам.