Власти вьетнамского острова Фукуок планируют разрешить въезд привитым россиянам в сентябре 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции туристы из России могут стать первыми после начала пандемии гостями южного вьетнамского курортного острова Фукуок. Власти страны намерены вновь открыть остров для иностранных путешественников с сентября текущего года. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщило Вьетнамское информационное агентство, ссылаясь на информацию властей.

К началу осени 2021 года власти острова планируют вакцинировать против коронавируса все местное население, то есть около 220 тысяч человек. После этого Фукуок откроют для иностранных туристов по схеме «закрытой туристической модели» - перемещение путешественников будет ограничено территорией их отелей.

По планам, на начальном этапе посещение острова будет разрешено только туристам из РФ, которые составляли значительную часть посетителей курорта перед пандемией коронавируса. Позже остров откроют и для других иностранцев из государств с высоким уровнем охвата населения вакциной.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне власти Греции изменили правила въезда в государство для туристов из России: с 30 июня 2021 года им необходимо будет сдать тест на коронавирус прямо на границе.