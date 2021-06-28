Пострадавших и ущерба при ракетной атаке по базе США в Сирии нет Фото: REUTERS

Коалиция Соединенных Штатов подтвердила ракетную атаку на американскую военную базу в районе нефтеносной местности Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто в понедельник, 28 июня, заявил, что в результате данного обстрела никто не пострадали.

- Примерно в 19:44 по местному времени силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами. Пострадавших нет, оценка ущерба пока что проводится, - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее агентство SANA сообщило, что по военной базе Соединенных Штатов, расположенной недалеко от нефтяного месторождения Эль-Омар в сельской местности Дейр-эз-Зора были выпущены реактивные снаряды.

Как писал сайт kp.ru, до этого американские ВВС нанесли несколько авиационных ударов по объектам поддерживаемых иранской стороной группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Президент США заявил, что эта атака был совершена для «защиты американские военнослужащих».